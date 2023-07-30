В Forbes подсчитали, сколько миллионов долларов потратила россия на обстрел Одесщины

В период с 18 по 24 июля русские боевики выпустили по Одесской области 75 ракет и 100 беспилотников. россия потратила на это более 280 млн долларов.

По данным Forbes, в результате ракетных ударов было уничтожено более 460 тысяч тонн зерна и несколько зерновых терминалов. Десятки людей получили ранения.

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Издание пишет, что российская армия изменяет тактику обстрелов украинских портов, используя большинство имеющихся у нее средств. Враг во время атак использует крылатые ракеты "Калибр", запускаемые с кораблей и подлодок, ракеты Х-59 и Х-22 воздушного пуска, а также "Оникс" и "Искандер" наземного пуска.

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Соответственно, украинская ПВО не может сконцентрировать свои средства на одном типе целей. Ко всему ракеты "Искандер" и "Оникс" сложны для перехвата. Баллистические ракеты "Искандер-М" пока успешно перехватывают только комплексы Patriot. Ракеты Оникс летят низко над поверхностью моря и незаметно подлетают к своей цели, поэтому большинство комплексов ПВО не могут замечать цели на такой низкой высоте.

Хронология атак по Одессе и области в июле 2023 года:

2 июля россияне атаковали Одесскую и Николаевскую. ПВО уничтожило три "Калибра".

13 июля фугасной авиабомбой был атакован остров Змеиный.

18 июля ночью Одессу атаковали шесть ракет "Калибр" и 21 беспилотник Shahed-136. Все цели уничтожило ПВО.

19 июля россияне ударили по Одесщине "Ониксами", ракетами Х-59 и Х-22 и дронами Shahed-136. В этот день россияне попали в зерновой и масляный терминал.

20 июля в Одесской области россияне ракетами попали в складские помещения.

21 июля были атакованы терминалы с зерном одного из агропредприятий. Уничтожены 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

23 июля по Одесской области россияне выпустили пять видов ракет. Были попадания в собор, памятники архитектуры и жилые дома.

24 июля россияне атаковали Одесскую область дронами "Shahed-136", попав в портовую инфраструктуру Дуная. Был поврежден ангар с зерновыми.

27 июля удары получила портовая инфраструктура Одесской области. Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов.

30 июля россияне двумя авиабомбами атаковали остров Змеиный в Черном море.

Напомним, 21 июля российские боевики дважды в сутки обстреливали Одесскую область. Враг применял ракеты разного типа.

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