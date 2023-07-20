Враг атаковал Одессу и Николаев разными ракетами: среди пострадавших есть дети (фото)

В ночь на 20 июля российские террористы нанесли ракетные удары по южным областям Украины. Враг выпустил ракеты по Николаеву, Одессе и Запорожью.

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, в результате атаки россиян было повреждено по меньшей мере 5 жилых многоэтажных домов в центре города. По его словам, есть погибшие и пострадавшие.

"Пострадали 18 человек, из них 9 госпитализированы, в том числе 5 детей, 2 человека спасены из-под завалов. Это чудо, что удалось спасти", — написал Ким в Телеграмме.

Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал фото последствий удара по Николаеву.

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По словам мэра Николаева, после удара врага образовалась огромная воронка у трехэтажного жилого дома, возник пожар. Также горели гаражи.

"По меньшей мере 5 жилых многоэтажных домов получили повреждения (окна, двери, балконы, потолок). Сейчас их отключили от электроснабжения. Продолжается спасательно-поисковая операция. На месте работают представители городского совета, предлагаем людям отселения. На втором адресе повреждено около 15 гаражей", – добавил он.

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В Одесской ОГА сообщили, что в результате российской атаки в центре Одессы есть разрушение, поднялся пожар на площади 300 кв. м. Известно о 4 пострадавших, их госпитализировали. Есть также "прилет" в области.

Начальник координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк добавила в эфире телемарафона, что в Одесской области враг попал в складские помещения.

Во время атаки враг применил ракеты разного базирования. "Присоединялась к атаке и подлодка, несшая дежурство в Черном море, и стратегическая авиации с выпуском ракет типа Х-22, и применялись береговые ракетные комплексы, ракеты типа "Оникс" и, вероятно, "Искандер". количество воздушных целей было далеко за два десятка", – отметила она.

В Запорожье сообщали об обстрелах С-300 Запорожского района. Пока подробностей нет.

Напомним, 19 июля врага атаковал Украину дронами, крылатыми и противокорабельными ракетами. Взрывы раздавались в нескольких областях, в Одессе попали по кладбищу, в Черноморске враг попал в состав с зерном, сжег 60 тысяч тонн зерна.

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