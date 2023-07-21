россия второй раз за сутки атаковала Одесщину: противокорабельными ракетами ''Оникс'' попала в объект инфраструктуры

После обеда 21 июля российские боевики вторично за сутки атаковали Одесскую область ракетами разного типа.

Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", днем враг использовал для атаки 7️ семь крылатых ракет разного класса. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры в Белгороде-Днестровском.

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"российские войска продолжают террор южных регионов. Во время дневной атаки по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе враг выпустил 7 крылатых ракет разного класса. Объект поврежден. Масштабы разрушений уточняются", — говорится в сообщении.

Видео дня

Напомним, 20 июля россия атаковала Одессу и Николаев разными ракетами: среди пострадавших есть дети.

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