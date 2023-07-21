Россия четвертый день подряд обстреливает Одессу ракетами и ''шахедами'': снова попадание в ангары для хранения зерна и сельскохозяйственной техники (фото)

Россияне уже в четвертый раз атаковали Одессу. Громкие взрывы раздавались в половине четвертого и в половине пятого утра.

Утром руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона сообщила, что были две вражеские волны Калибрамы из ракетоносителя, вышедшего на дежурство в Черное море ночью.

“Враг продолжает террор, бесспорно связанный с зерновым соглашением. Этой ночью оккупанты попали в агропредприятие в Одесской области, пытаясь уничтожить запасы зерна", – заявила Гуменюк.

Видео дня

Ракеты были направлены по ангарам, где хранилось зерно и сельскохозяйственная техника.

Калибры были запущены сложным курсом с учетом особенностей рельефа и Черного моря.

Ракеты летели на очень низкой высоте с максимальным приближением к государственной границе Украины. То есть фактически провокация на провокации", – отметила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга.

Читайте также: Оккупанты третий раз за сутки обстреляли Харьков ракетами С-300, есть пострадавшие (видео)

Учитывая, что обнаружение ракет при таких обстоятельствах затруднено, попадание произошло фактически одновременно с сигналом воздушной тревоги.

Удар был направлен в две волны. Сначала россияне выпустили две ракеты. И в тот момент, когда спасатели на месте происшествия ликвидировали пожар, по такой же тактике, как и в прошлый раз, был нанесен новый ракетный удар.

В результате взрыва пострадали два человека. Они получили резаные раны стеклом. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

Также известно о повреждении многих единиц сельскохозяйственной и спасательной техники.

Напомним, россия атаковала Одессу и Николаев разными ракетами: среди пострадавших есть дети.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!