росіяни атакували Україну ракетами: в Умані влучили у багатоповерхівку, у Дніпрі вбили жінку та трирічну дитину (відео)

У ніч на 28 квітня російські бойовики здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Лише в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет ворога та два безпілотники.

Під удар ворога потрапила Черкаська область. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець, два влучання крилатих ракет зафіксовано в Умані. росіяни поцілили у житловий будинок і складські будівлі.

Відео дня

"Наслідки з'ясовуємо. На місці працюють усі служби", – написав він у Телеграм-каналі.

О 6 годині ранку Табурець додав, що "унаслідок ракетної атаки по Умані маємо 5 потерпілих. Вони в лікарні". Згодом він уточнив, що в Умані триває рятувальна операція.

"За інформацією на цю хвилину, російські ракети забрали життя 3 людей. Ще 8 - травмовані", - написав Табурець.

Місцеві пабліки показали наслідки влучань у дев'ятиповерхівку в Умані, внаслідок яких у будинка обвалився під'їзд.

У Дніпрі після атаки росіян загинули жінка та трирічна дитина. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

"Високоточниє" під@раси знову вбили в Дніпрі цивільних людей. Загинула молода жінка та трирічна дитина. Більше без коментарів. Чекаємо офіційної інформації від ВЦА", – написав він у Телеграм-каналі.

Київська міська військова адміністрація інформує, що Київ теж зазнав ракетного удару, ворог також атакував безпілотниками.

"Після паузи тривалістю 51 день, ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. (Останній ракетний обстріл столиці був 9.03.2023). За інформацією, яка уточнюється, обстріл був здійснений з літаків стратегічної авіації. За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Окрім ракет, було збито ще 2 БПЛА", – йдеться у повідомленні КМВА.

Зазначається, що в Оболонському районі столиці внаслідок обстрілу перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожне покриття.

"Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано", – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив зранку 28 квітня, що близько 4-ї години ранку росіяни атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

"Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня. Цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь", – додав він.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!