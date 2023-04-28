россияне атаковали Украину ракетами: в Умани попали в многоэтажку, в Днепре убили женщину и трехлетнего ребенка (видео)

В ночь на 28 апреля российские боевики совершили массированную ракетную атаку по Украине. Только в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет врага и два беспилотника.

Под удар неприятеля попала Черкасская область. Как сообщил руководитель областной военной администрации Игорь Табурец, два попадания крылатых ракет зафиксированы в Умани. россияне попали в жилой дом и складские постройки.

Видео дня

"Последствия выясняем. На месте работают все службы", – написал он в Телеграм-канале.

В 6 часов утра Табурец добавил, что "в результате ракетной атаки по Умани есть 5 пострадавших. Они в больнице". Впоследствии он уточнил, что в Умани проводится спасательная операция.

"По информации на эту минуту, российские ракеты унесли жизни 3 человек. Еще 8 - травмированы", — написал Табурец.

Местные паблики показали последствия попаданий в девятиэтажку в Умани, в результате которых у дома обрушился подъезд.

В Днепре после атаки россиян погибли женщина и трехлетний ребенок. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

"Высокоточные" под@расы снова убили в Днепре гражданских людей. Погибли молодая женщина и трехлетний ребенок. Больше без комментариев. Ждем официальной информации от ВГА", – написал он в Телеграм-канале.

Киевская городская военная администрация информирует, что Киев тоже получил ракетный удар, враг также атаковал беспилотниками.

"После паузы продолжительностью 51 день, враг нанес очередной ракетный удар по Киеву. (Последний ракетный обстрел столицы был 9.03.2023). По уточняемой информации, обстрел был произведен из самолетов стратегической авиации. По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме ракет, были сбиты еще 2 БПЛА", – говорится в сообщении КМВА.

Отмечается, что в Оболонском районе столицы в результате обстрела перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие.

"Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксирован", – заявил начальник КМВА Сергей Попко.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил утром 28 апреля, что около 4 часов утра россияне атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

"Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня. Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования "Центр", воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг", – добавил он.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!