Росіяни атакували південь України: знищено 15 'Шахедів', є влучання

У ніч на 1 жовтня південь України був атакований “Шахедами". Силами ППО було знищено щонайменше 15 "Шахедів", з них 14 на Одещині і один на Миколаївщині.

Про це повідомила прес-офіцер Сил оборони "Півдня" Наталя Гуменюк в ефірі "Єдині новини".

За її словами, під атакою були південні регіони, відбулася дронова атака змішаного типу.

Ворог робив спроби плутати маршрути і максимально завантажувати систему ППО.

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За словами Гуменюк Гуменюк, на Миколаївщині відбулося влучання у складські приміщення. Там триває розбір завалів і гасіння пожежі, інформації про постраждалих наразі немає.

Окрім цього, Херсонщину атакували 16 коригованими авіабомбами (КАБ).

Також Гуменюк зазначила, що ворог продовжує наносити балістичні ракетні удари.

Нагадаємо, росіяни вдарили Іскандерами по Миколаєву.

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