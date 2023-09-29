Росіяни вдарили Іскандерами по Миколаєву: є влучання в об‘єкт інфраструктури

Росіяни у п'ятницю вранці, 29 вересня, завдали ракетного удару по Миколаєву, є влучання в об‘єкт інфраструктури. За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма ворог поцілив у об’єкт інфраструктури, який знаходиться на околицях міста.

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"Місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було ліквідовано о 06:45", - зазначив чиновник. Кім додав, що подробиці уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня російська окупаційна армія випустила по Україні 44 ударні БПЛА "Shahed-136/131".

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