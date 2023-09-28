Масована атака дронів по Україні: ППО знищила 34 Shahed та 6 розвідувальних БПЛА

У ніч на 28 вересня російська окупаційна армія випустила по Україні 44 ударні БПЛА "Shahed-136/131". Запуски росіяни здійснювали з Приморсько-Ахтарська та мису Чауда.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, силами ППО було знищено 34 шахеди. Також протягом минулої доби було знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).

Як повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі національного марафону новин, окупанти запустили кілька груп ударних безпілотників.

"Атака була масованою, але і робота Протиповітряної оборони була досить результативною − понад 30 дронів було знищено", – додала вона.

За словами Гуменюк, уночі 28 вересня протиповітряна оборона збивала ворожі цілі вздовж всього південного напрямку.

Нагадаємо, уночі 26 вересня російська окупаційна армія атакувала Одеську область упродовж двох годин. Ворог для ударів застосував 38 дронів-камікадзе.

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