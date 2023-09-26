Росіяни протягом двох годин били по Одещині: є влучання в портову інфраструктуру і постраждалі (фото)

Уночі 26 вересня російська окупаційна армія атакувала Одеську область упродовж двох годин. Ворог для ударів застосував дрони-камікадзе.

Як повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер, більшість дронів збита.

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"Протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область. Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено. Більшість дронів збита", – написав він у Телеграм-каналі.

Однак, були й влучання. "На жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили", – додав Кіпер.

За його словами, пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 великогабаритних автомобілів горіли.

Командування Повітряних сил інформує, що сили ППО цієї ночі знищили 26 з 38 дронів-камікадзе "Shahed-136/131".

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня росія завдала ударів по Одеській області. окупанти завдавали ударів безпілотниками та двома типами ракет.

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