Як виглядає готель Морського вокзалу в Одесі після влучання російської ракети: рятувальники показали фото

Уночі 25 вересня російські окупаційні війська ракетами та дронами атакували південні області України, зокрема, Одеську область. По регіону ворог запустив 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131" та дві надзвукові ракети"Онікс". Росіяни випустили й 12 "Калібрів".

В Одеській області сталися влучання у припортову інфраструктуру, пошкоджено Морський вокзал. Також зруйновано багатоповерхову будівлю готелю.

Як повідомили у Службі порятунку, "готель на Морському вокзалі в Одесі був знаковою і яскравою памʼяткою для кожного, хто хоч раз бував у місті. Сьогодні росія його знищила".

У ДСНС показали фото та відео наслідків російської атаки.

Також Сили оборони Півдня показали, на що росіяни перетворили прибережну інфраструктуру Одещини.

Співвласник готелю "Одеса" Андрій Ставніцер прокоментував наслідки удару росіян по будівлі:

"Це був мій готель – Кемпінські Одеса. Я мріяв побудувати в Одесі красиву, сучасну прогулянкову набережну, з концертною залою (ім'я, звичайно, Жванецького), з причалом для круїзних лайнерів, з ковзанкою взимку, велодоріжками, ресторанчиками та магазинчиками. У мого міста нарешті з'явилася набережна. Місце, куди хотілося б приходити у вихідні з дітьми – куди хотілося б приїжджати туристам і звідки ходили б морські трамвайчики, як у Стамбулі.

Цей готель - пам'ятник роздовбай і несмаку - не подобався мені так само як усім одеситам, тому я мріяв його нарешті реконструювати. Мріяв про це я давно, проінвестував мільйони доларів, викупив частку у приватних інвесторів і, попри війну, закривав угоду з державою. Ініціював концесію всієї території пасажирського Морвокзалу, знайшов партнерів, які готові були зі мною інвестувати у будівництво зони, яка не поступається Барселоні чи Копенгагену. Навіть підібрав уже кілька світових урбаністів та архітекторів.

Все буде. Все відбудуємо. Не дочекаєтеся, тварюки. В Одесі буде так красиво, як вам ніколи не насниться у ваших кошмарах. Дякувати Богу, обійшлося без жертв".

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня росія завдала ударів по Одеській області. окупанти завдавали ударів безпілотниками та двома типами ракет.

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