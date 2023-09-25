Росія вночі атакувала Одещину Шахедами та ракетами: є руйнування готелю та зернових терміналів (фото)

В ніч на 25 вересня Росія під час нічної повітряної атаки по Україні 25 вересня завдала ударів по Одеській області. Пошкоджена припортова інфраструктура, склад і виникла пожежа у висотці, є постраждала.

Окупанти завдавали ударів безпілотниками та двома типами ракет.

Про повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram-каналі.

"На жаль, є влучання. Під ударомопинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці в м. Одеса спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано", – написав Кіпер.

Він також додав, щозафіксовані руйнування в складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

Від вибухової хвилі постраждала мешканка Одеси. Жінка отримала ушкодження уламками, її доправили до місцевої лікарні, де вона отримує всю необхідну допомогу.

"Бажаємо їй якнайшвидшого одужання! Злочини російських терористів фіксують правоохоронні органи", – додав Кіпер.

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За словами керівниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, російські війська запустили по Одещині 19 дронів Shahed-136/131, а також 12 крилатих ракет "Калібр" і дві надзвукові – "Онікс". Сили ППО збили всі "Шахеди" та 11 "Калібрів".

Пошкоджений також морський вокзал і розташований поряд недіючий готель, де спалахнула пожежа. Ракетами "Онікс" зруйнувано зерносховища.

Нагадаємо, у ніч на 23 вересня окупанти випустили по території Дніпропетровщини 12 "Шахедів".

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