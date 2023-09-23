Над Дніпропетровщиною цієї ночі збили 12 Шахедів: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури (фото)

У ніч на 23 вересня окупанти випустили по території Дніпропетровщини 12 "Шахедів". Уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району уламки понівечили дві АЗС та світлофор. Загорілась суха трава. Полум'я рятувальники приборкали. Люди не постраждали.

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За інформацією Лисака, не припиняється терор Нікопольщини. На Марганець агресор скинув боєприпас з безпілотника. По Червоногригорівській громаді вгатив з важкої артилерії.

Знищено 10 приватних будинків. В одному з них загорівся дах. Вогонь загасили.

Побиті 5 господарських споруд та газогін. На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, окупанти підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту рф в Криму.

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