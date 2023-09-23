Над Днепропетровщиной этой ночью сбили 12 Шахедов: поврежден объект критической инфраструктуры (фото)

В ночь на 23 сентября оккупанты выпустили по территории Днепропетровщины 12 "Шахедов". Обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

В Новоалександровской общине Днепровского района обломки изуродовали две АЗС и светофор. Загорелась сухая трава. Пламя спасатели укротили. Люди не пострадали.

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По информации Лисака, не прекращается террор Никопольщины. На Марганец агрессор сбросил боеприпас с беспилотника. По Красногригорьевскому обществу угнал из тяжелой артиллерии.

Уничтожены 10 частных домов. В одном из них загорелась крыша. Огонь потушили.

Избиты 5 хозяйственных построек и газопровод. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, кафиры подтвердили удар по штабу Черноморского флота РФ в Крыму.

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