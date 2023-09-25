Россия ночью атаковала Одесщину Шахедами и ракетами: есть разрушение гостиницы и зерновых терминалов (фото)

В ночь на 25 сентября Россия во время ночной воздушной атаки по Украине 25 сентября нанесла удары по Одесской области. Повреждена припортовая инфраструктура, состав и возник пожар в высотке, пострадала.

Оккупанты наносили удары беспилотниками и двумя типами ракет.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.

"К сожалению, есть попадание. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в г. Одесса вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирован", - написал Кипер.

Он также добавил, что зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.

От взрывной волны пострадала жительница Одессы. Женщина получила повреждения обломками, ее доставили в местную больницу, где она получает всю необходимую помощь.

"Желаем ей скорейшего выздоровления! Преступления российских террористов фиксируют правоохранительные органы", – добавил Кипер.

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По словам руководителя прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, российские войска запустили по Одесщине 19 дронов Shahed-136/131, а также 12 крылатых ракет "Калибр" и две сверхзвуковые - "Оникс". Силы ПВО сбили все "Шахеды" и 11 "Калибров".

Поврежден также морской вокзал и расположен рядом недействующий отель, где вспыхнул пожар. Ракетами "Оникс" разрушены зернохранилища.

Напомним, в ночь на 23 сентября кафиры выпустили по территории Днепропетровщины 12 "Шахедов".

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