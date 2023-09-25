Как выглядит отель Морского вокзала в Одессе после попадания российской ракеты: спасатели показали фото

Ночью 25 сентября российские оккупационные войска ракетами и дронами атаковали южные области Украины, в частности, Одесскую область. По региону враг запустил 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131" и две сверхзвуковые ракеты "Оникс". россияне выпустили и 12 "Калибров".

В Одесской области произошло попадание в припортовую инфраструктуру, поврежден Морской вокзал. Также разрушено многоэтажное здание отеля.

Как сообщили в Службе спасения, "гостиница на Морском вокзале в Одессе была знаковой и яркой достопримечательностью для каждого, кто хоть раз бывал в городе. Сегодня россия его уничтожила".

В ГСЧС показали фото и видео последствий российской атаки.

Также Силы обороны Юга показали, во что россияне превратили прибрежную инфраструктуру Одесщины.

Совладелец гостиницы "Одесса" Андрей Ставницер прокомментировал последствия удара россиян по зданию:

"Это был мой отель - Кемпински Одесса. Я мечтал построить в Одессе красивую, современную прогулочную набережную, с концертным залом (имени, конечно, Жванецкого), с причалом для круизных лайнеров, с катком зимой, велодорожками, ресторанчиками и магазинчиками. У моего города наконец появилась бы набережная. Место, куда хотелось бы приходить на выходных с детьми – куда хотелось бы приезжать туристам и откуда ходили бы морские трамвайчики, совсем как в Стамбуле.

Этот отель - памятник раздолбайству и безвкусице - не нравился мне так же, как всем одесситам, поэтому я мечтал его наконец реконструировать. Мечтал об этом я давно, проинвестировал миллионы долларов, выкупил долю у приватных инвесторов и, несмотря на войну, закрывал сделку с государством. Инициировал концессию всей территории пассажирского Морвокзала, нашел партнеров, которые готовы были со мной инвестировать в строительство зоны, не уступающей Барселоне или Копенгагену. Даже подобрал уже несколько мировых урбанистов и архитекторов.

Все будет. Все отстроим. Не дождетесь, твари. В Одессе будет так красиво, как вам никогда не приснится в ваших жутких кошмарах. Слава Богу, обошлось без жертв".

Напомним, в ночь на 25 сентября россия нанесла удары по Одесской области. оккупанты наносили удары беспилотниками и двумя типами ракет.

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