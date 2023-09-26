Россияне в течение двух часов били по Одесщине: есть попадания в портовую инфраструктуру и пострадавшие (фото)

Ночью 26 сентября российская оккупационная армия атаковала Одесскую область в течение двух часов. Враг для ударов применил дроны-камикадзе.

Как сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер, большинство дронов сбито.

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"В течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. Силы противовоздушной обороны работали очень напряженно. Большинство дронов сбито", — написал он в Телеграм-канале.

Однако были и попадания. "К сожалению, в Измаильском районе произошли попадания в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали", — добавил Кипер.

По его словам, повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 крупногабаритных автомобилей горели.

Командование Воздушных сил информирует, что силы ПВО этой ночью уничтожили 26 из 38 дронов-камикадзе "Shahed-136/131".

Напомним, в ночь на 25 сентября россия нанесла удары по Одесской области. Оккупанты наносили удары беспилотниками и двумя типами ракет.

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