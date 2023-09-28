Массированная атака дронов по Украине: ПВО уничтожила 34 Shahed и 6 разведывательных БПЛА

В ночь на 28 сентября российская оккупационная армия выпустила по Украине 44 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Запуски россияне осуществляли из Приморско-Ахтарска и мыса Чауда.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, силами ПВО было уничтожено 34 шахеда. Также за прошедшие сутки были уничтожены шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан, Зал, Суперкам).

Как сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального марафона новостей, оккупанты запустили несколько групп ударных беспилотников.

"Атака была массированной, но и работа Противовоздушной обороны была достаточно результативной – более 30 дронов были уничтожены", – добавила она.

По словам Гуменюк, ночью 28 сентября противовоздушная оборона сбивала враждебные цели вдоль всего южного направления.

Напомним, ночью 26 сентября российская оккупационная армия атаковала Одесскую область в течение двух часов. Враг для ударов применил 38 дронов-камикадзе.

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