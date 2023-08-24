Росіяни вночі атакували Дніпро: пошкоджено десятки цивільних об’єктів, постраждало 7 осіб (фото)

В ніч на четвер, 24 серпня окупанти вдарили ракетою по Дніпру. Внаслідок атаки серед мирних жителів є постраждалі.

Крім того у місті пошкоджено десятки цивільних об'єктів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Як повідомляє ОВА, найбільше пошкоджено транспортний об'єкт. Постраждали 7 людей – троє чоловіків та чотири жінки, від 32 до 55 років. Шістьох з них госпіталізовано з рваними ранами та осколковими пораненнями у стані середньої тяжкості.

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Внаслідок атаки пошкоджено банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адміністративна будівля та 15 кіосків.

Крім того ушкоджень зазнали два житлові будинки, 3 автобуси та кілька автомобілів, контактну тролейбусну мережу, водо- та газопроводи.

Нагадаємо, на Сумщині росіяни дроном знищили навчальний заклад.

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