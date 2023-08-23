На Сумщині росіяни дроном знищили навчальний заклад: є жертви та постраждалі (фото)

О 10.05 23 серпня росіяни атакували місто Ромни у Сумській області ударним дроном-камікадзе "Shahed" та влучили у навчальний заклад. Будівля повністю зруйнована.

Як повідомили у ДСНС, "росіяни знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян". "Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС. Ще 3 людей отримали поранення", – кажуть рятувальники.

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Є інформація, що під завалами знаходяться ще двоє працівників закладу.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, 23 серпня вночі Москву атакували безпілотники. Є влучання в комплекс "Москва-Сіті".

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