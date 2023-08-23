В Сумской области россияне дроном уничтожили учебное заведение: есть жертвы и пострадавшие (фото)

В 10:05 23 августа россияне атаковали город Ромны в Сумской области ударным дроном-камикадзе "Shahed" и попали в учебное заведение. Здание полностью разрушено.

Как сообщили в ГСЧС, "россияне уничтожили школу и убили по меньшей мере 2 педагога". "Их тела деблокировали спасатели ГСЧС. Еще 3 человека получили ранения", – говорят спасатели.

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Есть информация, что под завалами находятся еще двое работников заведения.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, 23 августа ночью Москву атаковали беспилотники. Есть попадание в комплекс "Москва-Сити".

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