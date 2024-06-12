Росіяни вночі завдали комбінований удар по Києву та області з 'Кинджалами' і 'шахедами': всі цілі збито

У ніч проти середи, 12 червня, росіяни масовано атакували Україну крилатими ракети з літаків стратегічної авіації, балістичною ракетою та шахедами. Значна їх частина була націлена на Київ та Київську область, сили ППО збили усі ворожі цілі.

Моніторингові пабліки повідомляли, що однією з імовірних цілей атаки був Васильків Київської області.

Близько 03:20 у Київській області та Києві пролунали перші вибухи, атака тривала близько години.

За даними КМВА, Росія запускала на столицю крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями.

Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні безпілотники. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по Києву, за попередніми даними, ще й балістику.

Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.

Внаслідок нічної російської атаки влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури на Київщині не зафіксовано, повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення — різану рану ноги. Медичну допомогу надано на місці. Від госпіталізації постраждалий відмовився.

Станом на 7:00 через падіння уламків виявлено пошкодження низки обʼєктів в двох районах області.

В одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Наразі до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці. Всього залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.Через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж. В іншому районі загорілося складське приміщення.

ДСНС оприлюднила фото пожежі у Київській області, спричиненої уламками.

Зранку Повітряні сили уточнили, що вдалося збити усі 24 шахеди та 5 з 6 ракет, окрім балістичної Іскандер-М.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.

Нагадаємо, 25 березня росія атакувала Київ двома балістичними ракетами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!