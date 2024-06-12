Россияне ночью нанесли комбинированный удар по Киеву и области с 'Кинжалами' и 'шахедами': все цели сбиты

В ночь на среду, 12 июня, россияне массированно атаковали Украину крылатыми ракеты с самолетов стратегической авиации, баллистической ракетой и шахедами. Значительная их часть была направлена на Киев и Киевскую область, силы ПВО сбили все враждебные цели.

Мониторинговые паблики сообщали, что одной из вероятных целей атаки был Васильков Киевской области.

Около 03:20 в Киевской области и Киеве прогремели первые взрывы, атака продолжалась около часа.

По данным КМВА, Россия запускала на столицу крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти ракеты заходили в Киев с южного направления несколькими волнами.

Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные беспилотники. При отражении этой атаки противник выпустил по Киеву, по предварительным данным, еще и баллистику.

Воздушная тревога в Киеве длилась около 2 часов.

В результате ночной российской атаки попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры в Киевской области не зафиксировано, сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

В результате падения обломков один человек получил ранение — резаную рану ноги. Медицинская помощь оказана на месте. От госпитализации пострадавший отказался.

По состоянию на 7:00 из-за падения обломков обнаружено повреждение ряда объектов в двух районах области.

В одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. К ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци. Всего привлечено более 105 человек и 30 единиц техники. Из-за падения обломков также поврежден частный дом, АЗС, гараж. В другом районе загорелось складское помещение.

ГСЧС обнародовала фото пожара в Киевской области, вызванного обломками.

Утром Воздушные силы уточнили, что удалось сбить все 24 шахеда и 5 из 6 ракет, кроме баллистической Искандер-М.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.

Напомним, 25 марта россия атаковала Киев двумя баллистическими ракетами.

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