росіяни вночі зруйнували ракетою багатоповерхівку у Запоріжжі: є жертви та поранені, врятовано вагітну (фото та відео)

У ніч на 2 березня російські бойовики здійснили ракетний обстріл Запоріжжя. Одна з російських ракет влучила у багатоповерхівку, зруйнувавши понад 10 квартир із 2-го до 5-го поверху. Також уламками та вибуховою хвилею було пошкоджено прилеглі будинки.

Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, рятувальники розбирають завали.

В обласній ДСНС повідомили, що триває проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованої частини багатоповерхового будинку. Інформація стосовно постраждалих уточнюється.

Відео дня

Станом на 7 ранку було врятовано 11 людей, з яких одна вагітна жінка, та 20 евакуйовано, з них 3 госпіталізовано з травмами. З-під завалів рятувальники деблокували 2 загиблих людей.

На місці трагедії працює 24 одиниці спеціальної техніки ДСНС та 95 рятувальників. Для надання психологічної допомоги на місці працюють психологи ДСНС.

"Для надання допомоги постраждалим працювало 7 бригад Швидкої медичної допомоги, з яких 2 залишаються чергувати на місці. Місце події знаходиться під охороною поліції. До проведення аварійно-рятувальних робіт та пошуку постраждалих, окрім екстрених і спеціальних служб, залучили волонтерів "ВОГНИК Запоріжжя" та 4 волонтерів Загону Швидкого Реагування ТЧХУ у Запорізькій області", - додали у Службі порятунку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!