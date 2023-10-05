росіяни вночі випустили по Україні 29 дронів Shahed

У четвер, 5 жовтня, всю ніч російські бойовики атакували ударними дронами Одеську, Миколаївську та Кіровоградську області. Ворог випустив 29 ударних БПЛА.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, росіяни атакували територію України з окупованого Криму. "Shahed" запускали з мису Чауда.

"Усього зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 "Shahed-131/136" у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей", – йдеться у повідомленні.

Сили оборони півдня України повідомили, що над Одеською областю знищено 5 безпілотників, Кіровоградською — 9, Миколаївською — 10.

"Є влучання в об'єкт інфраструктури в Кіровоградській області. Інформації про постраждалих не надходило", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 1 жовтня росіяни атакували південь України "Шахедами". Силами ППО було знищено щонайменше 15 БПЛА.

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