росіяни обстріляли Херсонщину з артилерії та РСЗВ: п’ятеро загиблих та дев’ятеро поранених (фото)

Російські війська продовжують тероризувати мирне населення Херсонщини, обстрілюючи житлові квартали та цивільні об'єкти. Внаслідок чергового обстрілу 5 людей загинули, 9 отримали поранення, серед них 16-річна дівчина.

Як повідомили у Національній поліції, окупанти цілеспрямовано били по центральній частині Херсона, де в результаті обстрілу постраждали 61-річний чоловік, навчальний заклад, адміністративна будівля та житловий будинок.

За кілька хвилин обстріли міста продовжилися. Цього разу під удар потрапила медична установа, де були пошкоджені гараж та харчоблок.

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Наслідки обстрілу. Джерело: t.me/UA_National_Police

Наслідки обстрілу. Джерело: t.me/UA_National_Police

Наслідки обстрілу. Джерело: t.me/UA_National_Police

Наслідки обстрілу. Джерело: t.me/UA_National_Police

Наслідки обстрілу. Джерело: t.me/UA_National_Police

Наслідки обстрілу. Джерело: t.me/UA_National_Police

Наслідки обстрілу. Джерело: t.me/UA_National_Police

Наслідки обстрілу. Джерело: t.me/UA_National_Police

Черговим звірством стала атака на Чорнобаївку. Внаслідок влучання снаряда у приватний будинок 16-річна дівчина отримала тяжкі поранення: мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію лівої кисті та численні осколкові поранення. Дівчину в тяжкому стані доставили до лікарні.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що від 13 до ранку 14 липня під ударами ворога опинилися населені пункти Михайлівка, Кізомис, Садове, Токарівка, Шевченківка, Українка, Приозерне, Гаврилівка, Берислав, Львове, Одрадокам'янка, Томарине, Антонівка, Дніпровське, Чорнобаївка, Білозерка, Комишани, Тягинка, Микільське, Високе, Понятівка, Велетенське, Благовіщенське та місто Херсон.

"російські військові поцілили в обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури, зокрема Пункт Незламності, навчальні заклади, медичну установу, адмінбудівлі та газопровід; у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 42 приватні будинки. Пошкоджено господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі", – додав він.

Нагадаємо, 11 липня російські окупанти завдали масованих авіаударів по житловому сектору селища Білий Колодязь Вовчанської громади Чугуївського району Харківської області.

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