росіяни відчують відповідь за атаку по Одесі, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову терористичну атаку росіян по Одесі, яка сталася 23 липня. Глава держави пообіцяв ворогу, що він відчує відповідь, якою Україна завдасть росіянам за цей терор.

"Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору... Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь", – написав Зеленський у своєму Телеграм-каналі.

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Глава держави наголосив, що постраждалі внаслідок нічної атаки отримають необхідну допомогу.

Він подякував всім, хто брав участь у розборі завалів та допомагав мешканцям Одеси.

"Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло", – звернувся він до українців.

Нагадаємо, уночі 23 липня ворог вкотре атакував Одеську область ракетами різного типу. За даними Командування Повітряних сил, над Одесою ППО збила 9 із 19 різних типів ракет. Ворог використав для атаки 5 крилатих ракет "Онікс", 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22, 4 крилаті ракети морського базування "Калібр", 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К", 2 балістичні ракети "Іскандер-М".

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