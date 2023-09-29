Росіяни знову поскаржились на атаку дрона: в Курській області спалахнув трансформатор, п‘ять населених пунктів залишились без світла (фото, відео)

Росіяни вкотре поскаржилися на нібито атаку дронів на їхню територію. Цього разу, вночі 29 вересня, безпілотник нібито скинув вибухівку на підстанцію в Курській області.

Росіяни заявили про пожежу трансформатора, через яку в низці населених пунктів зникло світло. В усьому вони звинуватили "дрон ЗСУ".

За їхніми даними, той "скинув" одразу "два вибухові снаряди" на підстанцію, розташовану у слободі Білій.

"Один із трансформаторів спалахнув. Знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню. На місці працюють рятувальники", – заявив губернатор області Роман Старовойт.

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Хоча перед тим, коли місцеві жителі скаржилися на гучну ніч, чиновник стверджував, що там "працювала система ППО", і просив росіян "зберігати спокій".

Пізніше губернатор визнав, що в Курську область залетів "БПЛА ЗСУ". Він додав, що на місце виїхали пожежники, а над відновленням електропостачання енергетики працюватимуть, "як тільки стане безпечно".

Нагадаємо, у Херсонській області ліквідовано штаб російської окупаційної армії.

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