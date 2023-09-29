Россияне снова пожаловались на атаку дрона: в Курской области вспыхнул трансформатор, пять населенных пунктов остались без света (фото, видео)

Россияне в очередной раз пожаловались на якобы атаку дронов на их территорию. На этот раз ночью 29 сентября беспилотник якобы сбросил взрывчатку на подстанцию в Курской области.

Россияне заявили о пожаре трансформатора, из-за которого в ряде населенных пунктов исчез свет. Во всем они обвинили "дрон ВСУ".

По их данным, тот "сбросил" сразу "два взрывных снаряда" на подстанцию, расположенную в слободе Белой.

"Один из трансформаторов вспыхнул. Обесточены пять населенных пунктов и больница. На месте работают спасатели", – заявил губернатор области Роман Старовойт.

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Хотя перед тем, когда местные жители жаловались на громкую ночь, чиновник утверждал, что там "работала система ПВО" и просил россиян "сохранять покой".

Позже губернатор признал, что в Курскую область залетел "БПЛА ВСУ". Он добавил, что на место выехали пожарные, а над возобновлением электроснабжения энергетики будут работать, "как только станет безопасно".

Напомним, в Херсонской области ликвидирован штаб российской оккупационной армии.

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