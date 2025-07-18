У ніч на п’ятницю, 18 липня, російські окупанти атакували Запорізьку область шахедами та КАБами. Зокрема, ворог вдарив щонайменше дев’ятьма ударними безпілотниками по Запорізькому району та обстріляв КАБами Степногірську громаду, внаслідок чого загинула одна людина.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. "Вночі ворог атакував щонайменше 9 шахедами Запорізький район. Внаслідок атаки виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі", – написав він.

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За словами Федорова, внаслідок атаки поранення дістав 79-річний чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу.

"64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду. Його тіло щойно виявили на місці прильоту", – зазначив очільник Запорізької ОВА.

За його словами, загарбники поцілили КАБами по житловій забудові – у кількох багатоповерхових будинках зайнялася пожежа.

Росіяни вдарили КАБами та шахедами по Запорізькій області: є загиблі (фото). Джерело: Запорізька ОВА

Нагадаємо, у ніч на 16 липня війська РФ здійснили повітряні удари по території України. Зокрема, постраждали міста Кривий Ріг, Вінниця та Харків.

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