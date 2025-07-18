В ночь на пятницу, 18 июля, российские оккупанты атаковали Запорожскую область шахедами и КАБами. В частности, враг ударил по меньшей мере девятью ударными беспилотниками по Запорожскому району и обстрелял КАБами Степногорскую общину, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров. "Ночью враг атаковал по меньшей мере 9 шахедами Запорожский район. В результате атаки возникли пожары, разрушены нежилые здания", – написал он.

Читайте также: Днепр ночью подвергся массированной атаке дронов: есть погибший и много раненых

По словам Федорова, в результате атаки ранения получил 79-летний мужчина. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

"64-летний мужчина погиб в результате атаки россиян на Степногорскую общину. Его тело только что обнаружили на месте прилета", – отметил глава Запорожской ОГА.

По его словам, захватчики попали КАБами по жилой застройке – в нескольких многоэтажных домах загорелся пожар.

Россияне ударили КАБами и шахедами по Запорожской области: есть погибшие (фото). Источник: Запорожская ОВА

Напомним, в ночь на 16 июля войска РФ осуществили воздушные удары по территории Украины. В частности, пострадали города Кривой Рог, Винница и Харьков.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!