Росіяни вдарили ракетою по дев'ятиповерхівці у Дніпрі: є поранені та загиблі (відео)

Російські окупанти у п'ятницю, 28 червня, увечері завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Внаслідок цього сталося руйнування декількох поверхів.

Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак в Telegram та голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram.

О 19:59 Лисак повідомив, про одного загиблого та шістьох постраждалих, серед яких 7-місячне немовля. Троє місцевих у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік. У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи, у квартирах ймовірно заблоковані люди.

"Ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджено дев'ятиповерхівку. Там руйнування кількох поверхів", – написав Лисак.

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Він додав, що є попередня інформація щодо поранених. Точну кількість глава ОВА не розкрив.

Лукашук додав, що росіяни своїм ударом знищили чотири поверхи. Усі служби вже працюють на місці.

У місті перекрили рух вулицями, що розташовані поруч з місцем удару. Рух на ділянках ускладнено. Також призупинили роботу електротранспорту.

Станом на 20:34 кількість постраждалих збільшилась до дев'яти. Попередньо двоє людей не виходять на звʼязок. Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, у ніч проти 27 червня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Росія атакувала безпілотниками, а потім запустила крилаті ракети.

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