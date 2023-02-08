російський солдат загинув, вирішивши вдарити палицею по українському дрону (відео)
На східному фронті російський окупант знайшов на землі український дрон та вирішив поштурхати його палицею. Інтервент не вижив.
Як повідомив український активіст та блогер Сергій Стерненко у своєму Телеграм-каналі, FPV-дрон на ім'я BAVOVNA, що мав боєприпас, лежав на траві.
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Як стало відомо з відео, опублікованого блогером, цей дрон став смертельним для російського солдата, якому захотілося вдарив палицею по ньому – боєприпас здетонував та відправив росіянина на той світ.
"Приліг собі відпочити FPV-дрон з нашим крафтнеймом BAVOVNA, нікого не чіпав. Аж тут якийсь дурний росіянин вирішив до нього причепитись. І помер", – прокоментував ці кадри Стерненко.
Дрон перед вибухом встиг зафіксувати, як російський солдат повз через кущі до безпілотника та намагався дістатися до нього палицею. Коли ж окупант вдарив по дрону, боєприпас здетонував та відбувся вибух.
"Розрив бачу", – каже оператор дрона за кадром.
Раніше ми повідомляли, що поблизу Вугледара на відео потрапило знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й палаючий російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.
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