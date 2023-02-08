русский солдат погиб, решив ударить палкой по украинскому дрону (видео)

На восточном фронте русский оккупант нашел на земле украинский дрон и решил потолкать его палкой. Интервент не выжил.

Как сообщил украинский активист и блогер Сергей Стерненко в своем Телеграмм-канале, FPV-дрон по имени BAVOVNA, имевший боеприпас, лежал на траве.

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Как стало известно из видео, опубликованного блогером, этот дрон стал смертельным для российского солдата, которому захотелось ударить палкой по нему – боеприпас сдетонировал и отправил россиянина на тот свет.

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"Прилег себе отдохнуть FPV-дрон с нашим крафтнеймом BAVOVNA, никого не трогал. А тут какой-то глупый россиянин решил к нему придраться. И умер", — прокомментировал эти кадры Стерненко.

Дрон перед взрывом успел зафиксировать, как русский солдат полз через кусты к беспилотнику и пытался добраться до него палкой. Когда оккупант ударил по дрону, боеприпас сдетонировал и произошел взрыв.

"Разрыв вижу", – говорит оператор дрона за кадром.

Ранее мы сообщали, что близ Угледара на видео попало уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и горящий русский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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