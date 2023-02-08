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Война в Украине

русский солдат погиб, решив ударить палкой по украинскому дрону (видео)

Былим Елена

русский солдат погиб, решив ударить палкой по украинскому дрону (видео)

На восточном фронте русский оккупант нашел на земле украинский дрон и решил потолкать его палкой. Интервент не выжил.

Как сообщил украинский активист и блогер Сергей Стерненко в своем Телеграмм-канале, FPV-дрон по имени BAVOVNA, имевший боеприпас, лежал на траве.

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Как стало известно из видео, опубликованного блогером, этот дрон стал смертельным для российского солдата, которому захотелось ударить палкой по нему – боеприпас сдетонировал и отправил россиянина на тот свет.

"Прилег себе отдохнуть FPV-дрон с нашим крафтнеймом BAVOVNA, никого не трогал. А тут какой-то глупый россиянин решил к нему придраться. И умер", — прокомментировал эти кадры Стерненко.

Дрон перед взрывом успел зафиксировать, как русский солдат полз через кусты к беспилотнику и пытался добраться до него палкой. Когда оккупант ударил по дрону, боеприпас сдетонировал и произошел взрыв.

"Разрыв вижу", – говорит оператор дрона за кадром.

Ранее мы сообщали, что близ Угледара на видео попало уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и горящий русский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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