Низка пенсіонерів отримає додатково 570 грн: коли та кому дадуть гроші

Цієї осені нових перерахунків чи індексацій пенсій не заплановано, проте частина пенсіонерів все ж отримає збільшені виплати. Йдеться про окремих отримувачів виплат.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України (ПФУ). Підвищення стосується спеціальної вікової надбавки, яку можуть отримати певні категорії громадян.

Додаткові виплати призначені пенсіонерам, які досягли 70-річного віку, отримують пенсію за віком і чия загальна сума виплат не перевищує 10 340,35 гривні. Надбавка залежить від вікової категорії: що старша особа, то вища сума доплати.

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Пенсіонери віком від 70 до 74 років включно отримають додатково 300 гривень. Громадяни, які досягли 75-79 років, можуть розраховувати на 456 гривень доплати, а ті, кому вже виповнилося 80 років і більше, отримають надбавку в розмірі 570 гривень.

Нарахування цих вікових доплат відбуватиметься автоматично, без необхідності подавати додаткові заяви чи документи. Суми надбавок будуть додані до основної пенсії та виплачені разом із нею у жовтні.

Раніше UAportal писав, чи має право пенсіонер накопичувати свою пенсію на карті.

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