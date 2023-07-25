Рибалка у США спіймав рідкісну рибу з ''людськими зубами'' (фото)

Чарлі Клінтон, юний рибалка з Оклахоми, зловив рідкісну рибу з "людськими зубами" у ставку. Це риба паку, що ззовні нагадує піранью.

Згідно з повідомленням Департаменту охорони дикої природи Оклахоми (ODWC) у Facebook, риба яку зловив Клінтон, походить з родини Serrasalmidae, і водиться у Південній Америці. Точний вид спійманого паку Клінтона невідомий, але відомо, що ця група досягає довжини приблизно метра і важить до 40 кілограмів.

Відео дня

Сам рибалка сказав, що був здивований, коли побачив зуби риби: "Я знав, що риби з зубами – це ненормально. Це було дивно. Вони були схожі на людські і це робило рибу ще дивнішою".

Паку мають сплощені зуби, схожі на людські, які є результатом різноманітної всеїдної дієти, яка включає дрібну рибу, ракоподібних з твердим панциром, фрукти та горіхи.

Читайте також: Учені розповіли про медузу, яка здатна "старіти" у зворотному напрямку та жити вічно (фото)

Попри схожість на піраній, паку не мають небезпеки для людини. Однак, як і більшість інших інвазивних видів, паку можуть мати негативний вплив на екосистеми, куди вони потрапляють.

"Практика скидання небажаних домашніх тварин у водні шляхи може бути неймовірно шкідливою для місцевої дикої природи", – написали представники ODWC у дописі у Facebook.

Зазначається, що це екзотичний інвазивний вид, який може завдати шкоди місцевим екосистемам. У зв’язку з цим рибалок закликають виловлювати їх з річок і ставків, де це можливо.В ODWC додали, що інвазивні види є серйозною проблемою для навколишнього середовища. Вони можуть конкурувати з місцевими видами за ресурси, витісняти їх із середовища існування і навіть спричиняти їхнє вимирання.

Раніше дослідники у США помітили дивну поведінку акул. Вони вважають, що морські хижаки могли стати такими від наркотиків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!