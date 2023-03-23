З 1 квітня в деяких регіонах збільшать тарифи на споживання електроенергії

Тарифи на електроенергію будуть зростати. Однак остаточної відповіді та дати, з якої зросте вартість електрики для населення, наразі немає. Та вже з 1 квітня зростуть тарифи на розподілення електроенергії для непобутових споживачів.

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Таке рішення НКРЕКУ ухвалила ще у листопаді 2022 року. Тарифи зростуть для 6 операторів системи розподілу (ОСР), які перебувають у зоні бойових дій:

ДТЕК Донецькі електромережі; Запоріжжяобленерго; Херсонобленерго; ДПЕК Високовольтні мережі; Луганське енергетичне об'єднання; ДП Регіональні електромережі.

Тарифи на розподіл електроенергії збільшать у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня 2023 року. Таким чином вартість розподілу електроенергії зросте:

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для першого класу напруги – від 544 до 817%;

для другого класу – від 356 до 567%.

У Нацкомісії пояснили, що збільшення тарифів на розподілення електроенергії пов'язане з такими факторами:

зростанням зарплат персоналу енергокомпаній;

зростанням вартості послуг з передачі електроенергії та диспетчерських послуг НЕК Укренерго;

закупівлею втрат електроенергії в мережах;

закупівлею електроенергії на спотовому ринку.

Щодо підвищення тарифів на електроенергію для населення влада розглядає поки 4 варіанти. Серед цих варіантів – одночасне підвищення тарифу для всіх споживачів до ринкового рівня (у 3-4 рази), а також диференційований тариф, який залежатиме від обсягу споживання.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні зростуть ціни й на інші на комунальні послуги.

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