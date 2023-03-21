Вже з 1 квітня в Україні зростуть ціни на комунальні послуги: які тарифи

В Україні з 1 квітня та з 1 липня можливе підвищення тарифів на воду, що може призвести до зростання цін на 20%. На думку голови правління Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, від 1 квітня вартість послуг від водоканалів може збільшитися на 10%, а за кілька місяців ще на 10%.

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За його словами, у постанові Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, йдеться, що проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, а їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства. Однак проєкт підвищення тарифів ще потрібно затвердити.

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Водночас не виключено, що у квітні зростуть тарифи на електроенергію для побутових споживачів на 30-40%. Їх можуть підвищити до 2,3-2,5 грн за кВт/год.

Також розглядають варіант запровадження "градуйованого тарифу", тобто чим більше домогосподарство споживає, тим більше платить.

Нагадаємо, що в Україні окремі категорії громадян можуть не платити за певні комунальні послуги. Зокрема, йдеться про тариф на розподіл газу.

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