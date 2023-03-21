Уже с 1 апреля в Украине поднимутся цены на коммунальные услуги: какие тарифы

В Украине с 1 апреля и 1 июля возможно повышение тарифов на воду, что может привести к росту цен на 20%. По мнению председателя правления Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, с 1 апреля стоимость услуг водоканалов может увеличиться на 10%, а за несколько месяцев еще на 10%.

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По его словам, в постановлении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, говорится, что проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были тщательно проверены, а их изменение отвечает требованиям действующего законодательства. Однако проект повышения тарифов еще предстоит утвердить.

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В то же время, не исключено, что в апреле вырастут тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей на 30-40%. Их могут повысить до 2,3-2,5 грн за кВт/ч.

Также рассматривают вариант введения "градуированного тарифа", то есть, чем больше домохозяйство потребляет, тем больше платит.

Напомним, что в Украине некоторые категории граждан могут не платить за определенные коммунальные услуги. В частности, речь идет о тарифе на распределение газа.

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