Стало известно, кого в Украине освободят от платы за коммуналку

В Украине некоторые категории граждан могут не платить за определенные коммунальные услуги. В частности, речь идет о тарифе на распределение газа.

Такое изменение внесла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг. Об этом сообщает GSMinfo.

Комиссия решила освободить от оплаты тарифа граждан, пострадавших от российской вооруженной агрессии на время действия военного положения.

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Однако такая льгота предоставляется только в случаях, когда:

повреждения получила распределительная инфраструктура, препятствующая облгазам обеспечивать круглосуточный доступ к газораспределительной системе;

повреждения получил объект газопотребления и внутридомовая системы газоснабжения, что не дает возможности потребителям пользоваться природным газом.

Гражданам в таком случае следует обратиться к своему поставщику газа по отмене оплаты за распределение.

Напомним, во время войны люди, потерявшие работу, могут получить субсидии. Безработный человек может обратиться за назначением субсидии, если он больше не может оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

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