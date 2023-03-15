Стало відомо, кого в Україні звільнять від плати за комуналку

В Україні окремі категорії громадян можуть не платити за певні комунальні послуги. Зокрема, йдеться про тариф на розподіл газу.

Таку зміну внесла Національна комісія, що здійснює державне регулювання в галузі енергетики та комунальних послуг. Про це повідомляє GSMinfo.

Зазначається, що Комісія вирішила звільнити від оплати тарифу громадян, які постраждали від російської збройної агресії на час дії воєнного стану.

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Однак така пільга надається лише у випадках, коли:

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пошкоджень зазнала розподільча інфраструктура, що перешкоджає облгазам забезпечувати цілодобовий доступ до газорозподільної системи;

пошкоджень зазнав об’єкт газоспоживання та внутрішньобудинкова системи газопостачання, що не дає можливості споживачам користуватися природним газом.

Громадянам у такому випадку потрібно звернутися до свого постачальника газу щодо скасування оплати за розподіл.

Нагадаємо, під час війни люди, які втратили роботу, можуть отримати субсидії. Безробітна людина може звернутися за призначенням субсидії, якщо вона більше не може оплачувати житлово-комунальні послуги.

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