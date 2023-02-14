Отдельная категория украинцев может получить 100% скидку на оплату коммуналки: кого это касается

В Украине некоторые граждане могут не платить за коммунальные услуги, в частности, это касается тех украинцев, которые временно выехали из своего постоянного места жительства. Такую же возможность имеют потребители, у которых нет счетчиков на определенные виды коммунальных услуг.

Между тем, стало известно, что отдельная категория украинцев тоже может получить 100% скидку на оплату коммуналки. Как сообщает издание "На пенсии", некоторые пенсионеры имеют право вообще не платить за ЖКУ.

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Льготы пенсионеры могут получить на следующие коммунальные услуги:

на оплату жилья (квартирная плата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным домом;

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оплату коммунальных услуг (централизованные поставки холодной воды, централизованные поставки горячей воды, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ (в том числе транспортировка, распределение и поставка), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);

оплату за топливо и сжиженный газ.

"Граждане Украины смогут рассчитывать на льготы, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения, не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2023 году это 3760 грн). Льгота назначается на 12 месяцев с месяца, когда такое право возникает", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на полную, 100% скидку могут рассчитывать пенсионеры, ранее работавшие педагогами, медиками или фармацевтами, специалистами по защите растений, или были задействованы на работах в сельской местности и поселках городского типа.

Напомним, что Украина тратит большие средства на восстановление критической инфраструктуры и объектов энергетики. Поэтому украинцы задаются важным вопросом: вырастут ли тарифы на коммунальные тарифы в 2023 году.

Специалисты рекомендуют, чтобы не тратить больше денег на отопление, установить газовые счетчики, если вы еще этого не сделали. Тогда вы будете платить только за потребленное топливо.

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