Как платить меньше за газ и экономить на отоплении: лайфхаки от специалистов

Вскоре в Украине начнется существенное похолодание. Синоптики предупреждают, что температура воздуха может опускаться до минус 16-20 градусов.

Это значит, что украинцы будут подкручивать газовые котлы и батареи, чтобы в домах было теплее. В свою очередь это приведет к большему потреблению газа.

Специалисты рекомендуют, чтобы не тратить больше денег на отопление, установить газовые счетчики, если вы еще этого не сделали. Тогда вы будете платить только за потребленное топливо.

Утепление дома тоже одно из главных правил экономии, поскольку в основном тепло из дома "убегает" через разные щели.

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Также старайтесь, чтобы температура воздуха в доме не превышала 18 градусов. Лучше теплее одеваться. Специалисты говорят, что даже один накрученный градус увеличивает потери тепловой энергии на 6% или перерасход энергоносителя на 4-8%.

Если вы уходите из дома, то снижайте отопление до 15 градусов – это также позволит значительно экономить расходы на отопление.

Сэкономить на отоплении поможет и привычка регулировать температуру воздуха в разных помещениях. Если это коридор или проходная комната, то терморегуляторы на радиаторах можно вообще прикрутить. А на ночь можно выключать радиаторы в кухне, ванной или в комнатах, где никто не проживает.

Эксперты советуют не готовить еду на большом огне. Уменьшить потребление газа можно следующим образом: доведите блюдо до кипения на большом огне, а затем прикрутите огонь вдвое или переставьте блюдо доготовиться на меньшую конфорку. Пламя не должно выходить за пределы дна кастрюли или сковородки, поскольку самая высокая температура именно на кончиках язычков пламени.

Кстати, использование посуды с нагаром или искривленным дном увеличит потребление газа. Лучше использовать посуду из нержавеющей стали – она быстрее нагревается.

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