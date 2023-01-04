Як платити менше за газ та економити на опаленні: лайфхаки від фахівців

Вже незабаром в Україні почнеться суттєве похолодання. Синоптики попереджають, що температура повітря подекуди може опускатися до мінус 16-20 градусів.

Це означає, що українці підкручуватимуть газові котли та батареї, аби в оселях було тепліше. Своєю чергою це призведе до більшого споживання газу.

Фахівці рекомендують, щоб не витрачати більше грошей на опалення, встановити газові лічильники, якщо ви цього ще не зробили. Тоді ви будете сплачувати лише за спожите паливо.

Утеплення будинку теж одне з головних правил економії, оскільки в основному тепло з будинку "тікає" через різні шпарини.

Відео дня

Також намагайтеся, щоб температура повітря в оселі не перевищувала 18 градусів. Краще тепліше вдягатися. Фахівці кажуть, що навіть один накручений градус збільшує втрати теплової енергії на 6%, або перевитрати енергоносія на 4-8%.

Якщо ви виходите з дому, то знижуйте опалення до 15 градусів – це також дозволить значно економити витрати на опалення.

Зекономити на опалені допоможе й звичка регулювати температуру повітря у різних приміщеннях. Якщо це коридор чи прохідна кімната, терморегулятори на радіаторах можна взагалі прикрутити. А на ніч можна вимикати радіатори у кухні, ванній чи у кімнатах, де ніхто не проживає.

Експерти радять не готувати їжу на великому вогні. Зменшити споживання газу можна наступним чином: доведіть страву до кипіння на великому вогні, а потім прикрутіть вогонь вдвічі, або переставте страву доготуватися на меншу конфорку. Полум'я не повинне виходити за межі дна каструлі чи сковорідки, оскільки найвища температура саме на кінчиках язичків полум’я.

До речі, використання посуду з нагаром, чи викривленим дном, збільшить споживання газу. Краще використовувати посуд із нержавіючої сталі – він швидше нагрівається.

Раніше UAportal пояснив, які категорії громадян не можуть отримати субсидію. Важливо знати, де можна дізнатися інформацію про її нарахування.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!