Синоптики попередили про значне похолодання до мінус 12: коли чекати

Вже незабаром аномально тепла погода в Україні зміниться похолоданням. Подекуди синоптики обіцяють до мінус 12 градусів.

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує й повернення опадів – дощів, мокрого снігу. Це станеться вже з п'ятниці.

"Пройдуть опади у вигляді дощів із поступовим переходом у сніг, а також відбудеться суттєве зниження температури протягом 7-8 січня, крім крайнього півдня країни і західних областей. Таким чином, більш зимовий характер погоди варто очікувати ближче до Різдва", – повідомив він.

Кібальчич прогнозує, що у середу, 4 січня, буде сухо. Однак вночі температура повітря почне поступово йти до мінусових показників. Вдень ще буде тепло до +8 градусів, а от на півдні навіть до +10. Вітер буде північно-західним, 7-12 м/с.

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У четвер, 5 січня, почнуться дощі, у північних областях – з мокрим снігом. Пориви вітру подекуди будуть сягати 15-20 м/с. Уночі температура повітря знизиться до нуля градусів, на Лівобережжі до мінус трьох. Вдень буде тепло – від плюс 4 до 9 градусів, у південній частині до +12.

У п'ятницю, 6 січня, дощі зі снігом можливі вночі, вдень буде переважно сухо по всій території України. На дороги північних та центральних областей повернеться ожеледиця. Уночі повітря може промерзнути до мінус трьох градусів, вдень потепліє до +2 градусів, у північних областях може похолодати до -7.

У суботу та неділю, 7 й 8 січня, в Україні черговий атлантичний циклон принесе сніг мокрий сніг та дощі (на півдні). Уночі в суботу повітря може промерзнути до -8 градусів, а в неділю до -12. Вдень синоптик прогнозує -7-2 градуси, у південних та західних областях близько нуля.

Синоптиця Наталка Діденко прогнозує, що після 4 січня в Україні температура повітря буде знижуватися. "Пік зниження припаде на 6-9 січня, опади спочатку з'являться у вигляді дощу, потім перейдуть у мокрий сніг та сніг", – каже вона.

За прогнозом Діденко, найбільш холодно на Різдво буде у північних областях та у частині центральних, які межують зі сходом країни. Вона каже, що може похолодати до 10-16 градусів морозу.

Раніше народний синоптик Станіслав Щедрін повідомив про аномальні погодні явища в Україні.

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