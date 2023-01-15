Некоторые украинцы могут не платить за коммуналку: названа категория граждан

Некоторым украинцам разрешили не платить за коммунальные услуги, но при определенных условиях. В частности, речь идет о тех, кто временно уехал со своего постоянного места жительства.

Об этом сообщает Центр коммунального сервиса (ЦКС). Такую же возможность имеют потребители, у которых нет счетчиков на определенные виды коммунальных услуг.

Если отсутствует счетчик на газ или воду, то выплата производится в соответствии с переданными показателями. Однако плату за коммуналку могут отменить, если:

потребитель является внутренне перемещенным лицом (ВПЛ) и временно проживает в другом населенном пункте;

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потребитель учится в другом населённом пункте;

потребитель находится на длительном лечении в другом городе или другой стране;

потребитель проходит срочную военную службу или мобилизован в ВСУ;

отбывает наказание в местах лишения свободы;

находится за границей.

Любую из этих категорий следует подтвердить соответствующей справкой. Кроме этого, потребитель должен иметь акт, подтверждающий фактическое количество проживающих в домохозяйстве людей. Его нужно утвердить обслуживающей организацией.

Коммунальный тариф за тепло учитывает только площадь. Количество проживающих в помещении людей не учитывается.

Если в отопительный сезон в квартире никто не проживает, то за отопление все равно придется заплатить. За горячую воду или газ платить вам не нужно. Какие документы необходимы для пересчета оплаты за коммунальные услуги:

заявление в ЦКС;

паспорт или документ, удостоверяющий личность;

карточка (справка) физического лица-налогоплательщика о предоставлении идентификационного номера;

документ на право собственности/пользование жилым помещением/квартирой;

документ, подтверждающий местожительство по другому адресу, работы, лечение, обучение, прохождение военной службы, отбывание наказания или документ, подтверждающий временное пребывание потребителя за границей.

Напомним, что Украина тратит большие средства на восстановление критической инфраструктуры и объектов энергетики. Поэтому украинцы задаются важным вопросом: вырастут ли тарифы на коммунальные тарифы в 2023 году.

Специалисты рекомендуют, чтобы не тратить больше денег на отопление, установить газовые счетчики, если вы еще этого не сделали. Тогда вы будете платить только за потребленное топливо.

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