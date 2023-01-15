Деякі українці можуть не сплачувати за комуналку: названо категорію громадян

Деяким українцям дозволили не платити за комунальні послуги, але за певних умов. Зокрема йдеться про тих, хто тимчасово виїхав зі свого постійного місця проживання.

Про це повідомляє Центр комунального сервісу (ЦКС). Таку ж можливість мають споживачі, які не мають лічильників на певні види комунальних послуг.

Якщо відсутній лічильник на газ чи воду, то виплата провадиться відповідно до переданих показників. Проте плату за комуналку можуть скасувати, якщо:

споживач є внутрішньо переміщеною особою (ВПО) і тимчасово проживає в іншому населеному пункті;

споживач навчається в іншому населеному пункті;

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споживач перебуває на тривалому лікуванні в іншому місті чи іншій країні;

споживач проходить строкову військову службу або мобілізований до ЗСУ;

відбуває покарання в місцях позбавлення волі;

перебуває за кордоном.

Будь-яку з цих категорій потрібно підтвердити відповідною довідкою. Крім цього, споживач повинен мати акт, що підтверджує фактичну кількість людей, які проживають у домогосподарстві. Його треба затвердити обслуговувальною організацією.

Комунальний тариф за тепло враховує тільки площу. Кількість людей, що проживають у приміщенні, не враховується.

Якщо під час опалювального сезону в квартирі ніхто не проживає, то за опалення все одно доведеться заплатити. За гарячу воду чи газ платити вам не потрібно. Які документи необхідні для перерахунку оплати за комунальні послуги:

заява в ЦКС;

паспорт або документ, що засвідчує особу;

картка (довідка) фізичної особи-платника податків про надання ідентифікаційного номера;

документ на право власності/користування житловим приміщенням/квартирою;

документ, що підтверджує місце проживання за іншою адресою, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання або документ, що підтверджує тимчасове перебування споживача за кордоном.

Нагадаємо, що Україна витрачає чималі кошти на відновлення критичної інфраструктури та об'єктів енергетики. Тому українці задаються важливим питанням: чи зростуть тарифи на комунальні тарифи в 2023 році.

Фахівці рекомендують, щоб не витрачати більше грошей на опалення, встановити газові лічильники, якщо ви цього ще не зробили. Тоді ви будете сплачувати лише за спожите паливо.

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