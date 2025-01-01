З 1 січня в Україні подорожчає процедура оформлення паспортів: яка вартість

З 1 січня 2025 року в Україні зросте вартість оформлення паспортів. Це пов’язано з підвищенням цін на бланки біометричних документів. У відомстві зазначили, що підвищення торкнеться оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, закордонного паспорта, а також посвідок на тимчасове і постійне проживання в Україні.

Паспорт громадянина України у формі ID-картки вперше оформляється безкоштовно. Якщо ж потрібно виготовити документ повторно, вартість складе 558 гривень за термін до 20 робочих днів, і 928 гривень за термін до 10 робочих днів. Про це повідомила Державна міграційна служба України у Facebook.

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Закордонний паспорт оформлюватиметься за 1042 гривні у стандартний термін до 20 робочих днів. Якщо потрібне термінове виготовлення до 7 робочих днів, вартість складе 1682 гривні.

Ціна посвідки на постійне проживання становитиме 1175 гривень, а на тимчасове проживання – 1080 гривень.

Міграційна служба зазначила, що громадяни, які оплатили адміністративні послуги і подали заяви на оформлення документів до 31 грудня 2024 року, зможуть отримати їх за старими цінами. Якщо оплата була здійснена до кінця року, але заяву ще не подали, потрібно буде доплатити відповідно до нових тарифів, що діятимуть на момент подання заяви.

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