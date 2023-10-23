З кажанами та кольоровий френч: чотири ідеї оформлення нігтів до Геловіну-2023

Хелловін часто святкують за кордоном, але й українська діти та молодь полюбляють це свято, готуючи гарбузи, створюючи страшні костюми і макіяж. Радіотрек пропонує кілька ідей для дизайну нігтів на Хелловін.

Кольоровий френч

Замість звичайного френчу з білими кінчиками, ви можете зробити їх чорними або зі стікаючими краплями червоної крові.

З привидами, кажанами, чорними котами

Намалюйте обличчя привидів, кажанів або чорних котів на прозорому, нюдовому або білому фоні, створюючи комічні або жахливі образи. Доповніть дизайн зображенням павутини.

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З гарбузом

Гарбуз, також відомий як ліхтар Джека, може бути цікавою ідеєю для манікюру на Хелловін.

Чорний

Ви можете створити чорний манікюр з градієнтним дизайном, квадратні нігті з зображеннями павутини та павуків на декількох нігтях, або створити фактурний манікюр, чергуючи матовий та глянцевий лаки.

Нагадаємо, ми вже писали, які костюми можна створити на Геловін-2023.

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