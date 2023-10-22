Ідеї костюмів на Геловін 2023: простіше не буває

Геловін - це свято, яке відзначається 31 жовтня. Цього дня заведено одягатися в різноманітні костюми страшних персонажів, ходити на вечірки та лякати перехожих.

Костюми на Геловін можуть бути простими або складними, залежно від того, наскільки ви хочете докладати зусиль. Якщо ви шукаєте ідеї для костюмів на Геловін 2023 року, ось кілька простих і креативних варіантів:

Оскільки Геловін асоціюється з нечистю і темними силами, можна перетворити себе на привида, вампіра чи демона.

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Для костюма привида потрібне простирадло з прорізами для очей, довгі білі рукавички, білі панчохи або довгі шкарпетки. Можна попіклуватися й про біле взуття, однак підійде будь-яке, в якому вам зручно. Образ можна доповнити масивними браслетами з ланцюгами, які можуть голосно "гриміти".

Відьма – це класичний образ на Геловін. Він передбачає наявність мітли та гостроверхого капелюха. Знадобиться також довга чорна сукня, чорний плащ та прикраси з черепом або павуком.

Мумія – найпростіший варіант образу на Геловін. Достатньо просто обмотати білими бинтами тіло та голову. Під низ одягніть одяг бежевого кольору, аби було комфортніше.

Вампір – для цього образа підійде одяг чорного кольору. Завчасно придбайте накладні вампірські ікла, або вампірську пластикову накладку на зуби. Щоб вбрання виглядало більш жахливим, деякі елементи костюма можна замастити червоною фарбою.

Популярним не Геловін є образ черниці. Він передбачає пряму чорну сукню до п'ят, білий комір, вервицю, довгий ланцюжок з хрестом на шию та чорну хустку на голові (або корнет).

Кажан – потрібно одягнутися у чорний одяг та виготовити накидку-крила й чорні вушка. Вушка можна вирізати з картону й прикріпити до обруча. Для крил потрібно взяти чорну тканину, зробити характерні для кажанячих крил вирізи й підшити заготовку до чорного світшота чи футболки.

Або ж візьміть тканинне покриття зі зламаної парасолі. Зніміть тканинний чохол зі спиць і проріжте отвір для голови – крила готові.

У деяких країнах на Геловін жінки обирають образ мертвої нареченої – дівчини, яка втратила життя в день свого весілля.

Потрібна довга біла сукня, яку обмальовують "кривавими" візерунками, фата, квітковий вінок на голову та рвані панчохи. На обличчі треба намалювати шрами та синці. Дехто малює сліди від мотузки на шиї.

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